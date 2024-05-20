Ceyda Düvenci, Güçlü Mete'ye aşkını haykırdı: "İyi ki biz olduk" Oğlunun babası Bülent Şakrak'tan boşandıktan sonra Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci aşka geldi.

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Geçtiğimiz yıl, iki ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evlilikleri bitmişti. Evliliğini bitirmek istemeyen Düvenci'nin çabaları boşuna gitmiş, Şakrak boşanma konusunda iddialara göre geri adım atmamıştı.

Ceyda Düvenci de boşanma sonrası yeni aşka yelken açtı. Radyocu Güçlü Mete ile aşk yaşayan oyuncu artık aşkını gizlemiyor.

"Seni çok seviyorum"

Güçlü Mete'nin doğum gününü kutlayan Ceyda Düvenci, şunları yazdı: "İyi ki doğdun sevgilim… Biliyorum ki hayatına nezaketinle, zekanla, sevginle ve hassasiyetinle dokunduğun herkes için çok kıymetlisin. Benim içinse; iyi ki doğdun ve iyi ki kalbine düştük önce. Aklın öngörmediğini kalp öngörürmüş iyi ki kalbinin peşinden gittin ki biz olduk bu sayede… Biz olmak hayatın en güzel mucizesiymiş. Seni çok seviyorum."

Ceyda Düvenci'nin paylaşımını yorumlara kapaması da gözlerden kaçmadı.