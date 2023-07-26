Ceyda Düvenci pembe mayosuyla poz verdi
ensonhaber.com

Rol aldıkları dizi setinde tanışıp Kaz Dağları'nda evlenerek hayatlarını birleştiren ile Bülent Şakrak geçtiğimiz haftalarda anlaşmalı olarak 8 senelik evliliklerini bitirdiler.

Pembeli Ceyda

Boşanmanın ardından yakın arkadaşlarıyla tatile çıkan Ceyda Düvenci, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya başladı.

Ceyda Düvenci, Instagram hesabının hikayeler kısmından bu defa pembe mayosuyla plajda çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Ceyda Düvenci pembe mayosuyla poz verdi

Havaya zıplayan ünlü oyuncu, takipçilerinin büyük ilgisini çekti.