Ceyda Düvenci pembe mayosuyla poz verdi

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Rol aldıkları dizi setinde tanışıp Kaz Dağları'nda evlenerek hayatlarını birleştiren Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak geçtiğimiz haftalarda anlaşmalı olarak 8 senelik evliliklerini bitirdiler.
Pembeli Ceyda
Boşanmanın ardından yakın arkadaşlarıyla tatile çıkan Ceyda Düvenci, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya başladı.
Ceyda Düvenci, Instagram hesabının hikayeler kısmından bu defa pembe mayosuyla plajda çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Havaya zıplayan ünlü oyuncu, takipçilerinin büyük ilgisini çekti.