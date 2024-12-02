Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete ilişkisi devam ediyor! Yeni aşk karesi yüklendi

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Bülent Şakrak ile olan 8 yıllık evliliği Temmuz 2023’te sona erdiren ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, yeni bir aşka yeklen açmıştı.

Ünlü oyuncu kalbini radyocu Güçlü Mete’ye kaptırmıştı.

Ceyda Düvenci, sevgilisi Güçlü Mete ile paylaştığı son aşk dolu kareyle dikkatleri üzerine çekti. Takipçilerine özel hayatından kareleri paylaşan ünlü oyuncu hayranları tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.

"EVLİLİK DÜŞÜNMÜYOR"

Ceyda Düvenci geçtiğimiz günlerde kendisine Güçlü Mete ile ilişkileri sorulunca, “Ben çok seviyorum. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Muhabirlerin “Araya bir düğün sıkışır mı?” sorusuna ise “Yok artık” yanıtını vermişti.