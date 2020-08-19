Ceyda Düvenci: Yarınımızı bilmez olduk

Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine dikkat çekti.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ceyda Düvenci, bu defa koronavirüs günlerinde değişen alışkanlıklarımız üzerine bir paylaşımda bulundu.

Takipçileriyle üç yıl önce çekilmiş bir karesini paylaşan Ceyda Düvenci altına da şu satırları yazdı:

"AKLIMDA DELİ SORULAR"

"3 yıl önce yine kuzey Ege… pusette oğlum, kocam yanımda, aklımda deli sorular… sağlıkla ilgili sıkıntılı günlerden geçiyordum ve dualarımı ediyordum tam da o an denize doğru…

"ENDİŞELERİM BAŞKA"

Şimdi dualarım başka, endişelerim başka, kırgınlıklarım başka, hüzünlerim başka, mutluluklarım başka, heyecanlarım başka… Her yeni gün seni de başka biri yapmıyor mu?"