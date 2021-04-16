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    Ceyda Düvenci yeniden İstanbul'a taşınıyor

    Bodrum'a yerleşen Ceyda Düvenci, İstanbul'a yeniden dönme kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2021 - 07:13
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    Ceyda Düvenci yeniden İstanbul'a taşınıyor

    Eşi Bülent Şakrak'ın işleri nedeniyle geçen yıl Bodrum'a yerleşen Ceyda Düvenci, yeniden İstanbul'a geliyor.

    Diijitalde yayınlanacak olan 'Öğrenci Evi' dizisinin çekimleri için bir süredir İstanbul'da bulunan Ceyda Düvenci, artık temelli buraya taşınacaklarını açıkladı.

    YORULDU

    Çekimler nedeniyle Bodrum-İstanbul arasında mekik dokumaktan yorulduğunu ifade eden oyuncu, mayıs ayında yeni evlerine yerleşeceklerini dile getirdi.

    Ceyda Düvenci yeniden İstanbul a taşınıyor #1

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