Ceyda Düvenci'den 27 yaşı fotoğrafı

Ceyda Düvenci, eski fotoğraflarını karıştırırken bulduğu bir kare üzerinden dikkat çekici bir paylaşıma imza attı.

Koronavirüs sebebiyle evinde karantinada olan Ceyda Düvenci, bu defa takipçilerini yıllar öncesine götürdü, Eski fotoğraflarını çıkaran Düvenci, 27 yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafı üzerinden dikkat çekici satırlar paylaştı.

43 yaşındaki Düvenci, 16 yıl önce çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabı üzerinden paylaştı ve şunları yazdı:

"TAM 16 YIL ÖNCE"

"Yaş 27… Yani tam 16 yıl önce… zaman kavramı görece elbet, dün gibi deeee bir ömür gibi de bakınca…

"ŞÜKÜR"

Evet bakınca! Bakınca ilk aklıma gelen “iyi ki!” bugüne kadar olan her şeye şükür… Beni bugüne getiren acı-tatlı her anıya şükür… Gerçekliğimi bulmama yardımcı olan hayata, yaşama sebeplerimi (yuvamı) sağlayan her yıla şükür… Güzellik görece, ben şimdi değişen tüm fiziksel detayıma ve çizgilerime de hayranım mesela… Amaaa, gözlerimdeki boşluğa daldım bir süre ve şimdiki doluluğuna da şükür ettim.

"PİŞMANLIK DUYMA"

Geleceğe bakıp “neler olacak acaba?” diyen 27 yaşımdaki kendime bugün 43 yaşımdan şunu söylemek isterim ki; “endişelenme, her şey olması gerektiği gibi? Sen kendini sev, çok oku, kendine güven, cesur ol, inandıklarının peşinden git, kendini gör ve asla pişmanlık duyma…'