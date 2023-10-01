Ceyda Düvenci'den bikini çıkışı! Boşanma sonrası verdiği bikinili pozları hakkında konuşan Ceyda Düvenci, "Geçen yaz da aynı pozları paylaştım, tek fark alyansım vardı parmağımda. Şimdi bir sebepten o alyans çıktı, ben gene aynı pozları paylaşıyorum" dedi.

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Bülent Şakrak'tan boşanan Ceyda Düvenci, yaz boyunca paylaştığı bikinili kareler ile konuşuldu.

Ceyda Düvenci sunucusu olduğu Bambaşka Sohbetler’de bu konuya dair de konuşarak sitem etti.

Her yaz bikinili pozlarını paylaştığını söyleyen Düvenci, boşandıktan sonra gündem olduğunu belirtti.

"Tek fark alyansım vardı parmağımda"

Güzel oyuncu ve sunucu "Her yaz deniz kenarında fotoğrafa paylaşıyorum, duruyor işte 12 yıldır. Niyeyse bu yaz aynı pozları boşanmış bir kadın olarak paylaşmam herkesin zoruna gidiyor.

Geçen yaz da aynı pozları paylaştım, tek fark alyansım vardı parmağımda. Şimdi bir sebepten o alyans çıktı, ben gene aynı pozları paylaşıyorum" diyerek sitem etti.

"Bir kesim kabul etmiyor"

Düvenci, "Ama artık tek başıma olduğum için o pozlar bir kesim tarafından kabul görmüyor. Benim bunu kabul etmem mümkün değil. Bundan da vazgeçmeye niyetim yok. Ben kadınım, tek başıma güçlüyüm. Sevdiğim biriyle yan yana olmaktan mutluyum, ama yürüyemiyorsam da mutluyum, çünkü ben kendimle mutluyum." dedi.