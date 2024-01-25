Ceyda Düvenci'den boşanan Bülent Şakrak hislerini anlattı: "Aşksız olmaz" Çocuğu Ali'nin annesi kendisi gibi oyuncu Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini sonlandıran Bülent Şakrak, katıldığı programda aşk hakkında düşüncelerini dile getirdi.

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2015'te nikah masasına oturan ve Ali adında bir çocukları bulunan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, evliliklerini aldıkları yardımlara rağmen kurtaramamış ünlü çift, 10 Temmuz'da ise 8 yıllık evliliklerini İzmir - Ödemiş Adliyesi'nde 15 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.

"Her şey yolunda"

Şakrak, "Her şey yolunda. Ölüm var, doğum var, boşanma var... Hayatın içinde hepsi var. Çocuklar iyi, Ceyda iyi, biz iyiyiz. Herkesin keyfi yerinde" demişti.

Bülent Şakrak YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Ünlü oyuncu, aşka dair düşünceleri sorulunca şu sözleri söyledi:

"Yani aşksız olmaz"

"Aşk olmadan olmaz çünkü sabah uyandığında gördüğün börtü böcek, yani doğan güneşin açan çiçeğin öten tavuğun ne bileyim yani hepsinin varlığına bir hissiyatın varsa neler oluyor diye etrafına bakabiliyorsan zaten aşk var demektir yani aşksız olmaz. Hak insanı insana yarattı."

"Duvar örmüş değilim"

"Biraz duvarını ördün mü yoksa açık mısın?" diye sorunca Şakrak "Duvar örmüş değilim ama bunu düşünmedim" diyerek hislerini anlattı.