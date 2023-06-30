Ceyda Düvenci'den boşanma itirafı! Bir takipçisinin yaptığı yoruma cevap veren Ceyda Düvenci, boşanmayı kendisinin istemediğini söyleyerek hayranlarını şaşırttı.

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci'nin evlilikleri, herkesin beğenisini kazandı.

Aile kuran ve Ali adında da bir çocukları olan çift, son zamanlarda boşanma iddialarıyla gündeme geldi.

Bir süre evliliklerini kurtarmak için terapiye giden ikilinin artık sona geldiği söylendi.

İddiaları doğrulayan ise Ceyda Düvenci oldu.

Düvenci'den şaşırtan yorum

Ceyda Düvenci, son olarak bir takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti.

"Bu adam senin engelli evladını kendi öz çocuğu gibi sahiplenecek kadar okyanuslar büyüklüğünde bir kalbe sahip, onu kendi evladından ayırmayacak kadar.

Bence bu güzel adamı bırakma çok pişman olursun bu dünyada iyi insanların artık sayısı azaldı. Umarım kararınızı tekrar gözden geçirirsiniz" yorumuna cevap veren Düvenci, ayrılığı Bülent Şakrak'ın istediğini itiraf etti.

Düvenci takipçisinin yorumuna, "Kararı ben vermedim maalesef" dedi.