Ceyda Düvenci'den dikkat çeken açıklama! "O rol ilk bana geldi..." Sunuculuğunu yaptığı programda itirafta bulunan Ceyda Düvenci, Yalı Çapkını dizisinden teklif aldığını ancak kabul edemediğini söyledi.

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ensonhaber.com

Bülent Şakrak'la boşanması gündemden düşmeyen Ceyda Düvenci, kendi sunduğu programında Emre Altuğ'u ağırladı.

Emre Altuğ ile dizisi hakkında konuşan Ceyda, bir itirafta bulundu ve ekran başındakileri de şaşırttı.

Programda itirafta bulunan Düvenci, Yalı Çapkını dizisindeki İfakat rolünün ilk olarak kendisine teklif edildiğini açıkladı.

"İçim rahatladı"

Düvenci, Emre Altuğ'a "Adını görünce çok mutlu oldum ve heyecanlandım. Kabul edemediğim için o rolün Gülçin'in olduğunu öğrenince çok mutlu oldum, içim rahatladı." dedi.

Emre Altuğ ise Yalı Çapkını'ndaki Orhan rolü için "Rol bana geldiğinde heyecanlandım. Benim yoğun çalışma saatlerine hazır olduğum bir dönemdi. Gülçin arkadaşım, Gözde çok eski arkadaşımdı, çok mutlu olarak projeye başladım." dedi.