Ceyda Düvenci'den oruç açıklaması

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, sosyal medyadan yaptığı açıklamada neden oruç tutmadığını da söyledi.

Eşi Bülent Şakrak, çocukları Ali ve Melisa ile gündelik hallerini sosyal medya hesabından yayınlayan Düvenci, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Oyuncu, huzur dolu bir anını anlatarak, oruç tutup tutmadığını açıkladı. Ceyda Düvenci, fotoğrafının altına şu ifadeleri kullandı:

"AŞK KAPLI SALON"

"Başucumda çayım ve kitaplarım, salonun kanepesinde köşeye uzandım. Evlatlar bazen anlaşıyor bazen anlaşamıyor. Yani bağırtı araları kahkaha sesleriyle karışık oyun oynuyorlar. Fonda country müzik çalmakta. (Sevgilim, müzik listesini açmış, eski kovboy müzikleri çalıyor) Kendisi, en sevdiği müzikler eşliğinde akvaryumunu temizliyor, aralarda da gelip gelip beni öpüyor. Herkes mutlu, huzurlu... Aşk kaplı salonda derin nefes alıyorum. Her şey yolunda... En sevdiğim saatler bu saatler sanırım, şükür... Bülent Şakrak, Melisa ve oğlum Ali bir de dedim 'Hazır dışarıya çıkmadık, saçlar başlar en havalı halimdeyken filtreli bir fotoğrafım da olmasın mı?'

"TUTAMIYORUM"

En dip not:

'Oruç tutuyor musunuz?' diye soracak olanlara cevaben, 'trombosit' rahatsızlığımdan ötürü her gün ilaç almak zorundayım. Bu yüzden oruç tutamıyorum. Sevgilerimle..."