Ceyda Düvenci'den sonra Bülent Şakrak boşanması hakkında ilk kez konuştu Ceyda Düvenci ile geçtiğimiz aylarda boşanan Bülent Şakrak, sessizliğini bozdu. Şakrak, "Ceyda iyi, biz iyiyiz. Herkesin keyfi yerinde. Sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı

ensonhaber.com

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, herkesin örnek aldığı bir çift olarak gündemde yer alıyordu.

Ancak ikili terapiye gitmelerine rağmen ilişkilerini kurtarmayı başaramadı. Çift, temmuz ayında anlaşmalı olarak boşandı.

Bu boşanmanın ardından konuşan ve zor bir dönem olduğunu söyleyen Düvenci'nin ardından şimdi ise Bülent Şakrak konuştu.

"Ölüm var, doğum var, boşanma var..."

Bir davette görüntülenen oyuncu Habertürk'te yer alan habere göre; gelen sorulara yanıt verdi.

Bülent Şakrak konuyla ilgili, "Her şey yolunda. Ölüm var, doğum var, boşanma var... Hayatın içinde hepsi var. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Her şey yolunda" dedi. Bülent Şakrak, ayrıca; "Çocuklar iyi, Ceyda iyi, biz iyiyiz. Herkesin keyfi yerinde. Sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Bambaşka Sohbetler adlı programın sunucusu ve 2. sezonun başlamasıyla birlikte ekranlara dönen Ceyda Düvenci, yaşadığı zor sürece ilişkin samimi açıklamalarda bulunmuştu.

"Benim için yaz biraz değişik geçti'' diyen Düvenci ''Değişik bir yazdı. Hayatımın değiştiği bir yazdı. Artık iyiyim. Biraz zor geçti ama herkesin artık iyi olduğu yeni hayatlarımızda birbirimize uyumlanabildiğimiz, evlatların da artık her şeyi kabul ettiği, yeni düzene alıştığı bir sonbaharı karşılıyoruz" demişti.