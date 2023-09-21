Ceyda Düvenci'den yeni boşanma açıklaması Sekiz yıl evli kaldığı Bülent Şakrak ile evliliğini bitiren Ceyda Düvenci, yine dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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Oğlu Ali'nin babası, kendisi gibi oyuncu Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda tek celsede sonlandıran ve boşanma kararı sonrası yaptığı açıklamalar ile dikkat çeken Ceyda Düvenci, bu konuyu hala kapatmadı ve yeni bir açıklama daha yaptı.

"Herkes mutlu olsun"

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında hafta için her gün yayınlanan Bambaşka Sohbetler'inde oyuncu ve aynı zamanda aile dostu olan Beyza Şekerci'yi konuk etti. Düvenci, Beyza Şekerci'yle sohbeti sırasında boşanmasına dair konuşarak "Hiç de öyle kolay süreçler atlatmadım gerçekten.... Burada Bülent'i de yok saymak istemem benim için hâlâ çok kıymetli Bülent, onun için de çok zor bir süreçti, benim için de çok zor bir süreçti, hepimizin çok hayret ettiği Bülent'in de bence kendi içinde çok hayret ettiği bir süreçti... Ama günün sonunda biz dedik ki tamam herkesin mutlu olması gerekiyor." dedi.

"Ölene kadar akrabayız"

"Bizim 2 tane evlatlarımız var. Bu Melisa'nın babası Engin'in de onayladığı bir şeydir, Melisa'nın şansı, iki babası oldu hayatında..." diyen Ceyda Düvenci, devamında şunları söyledi: "Hiç konuşmayı ummadığım şeyleri konuşmak durumunda kalıyorum eski evliliğimle ilgili, kolay mı hiç değil... Çok da güçlü bir kadın değilim. Hani diyorlar ya çok güçlüsün, yok değilim. Sadece geleni geldiği gibi alıp, çokça ağlayıp, biraz donakalıp, sonra kabul edip barışıp yola devam ediyorum. Bu belki güçlü gibi görünüyor, kırılmadan; bir dönem kırılarak sonra barışarak... Çünkü biz ölene kadar akrabayız yani bu değişmeyecek bir gerçek...

Dostlarımız bir, bu değişmeyecek... Evlatlarımız için hep bir araya geleceğiz ve bitebilirmiş bazı duygular... Güçlü gözüküyorum, silkeleyip atıp, pozlarımı verdim sosyal medyada, böyle bir şey değil..."