Ceyda Düvenci'nin Bülent Şakrak şükürü

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak'la olan evliliğini anlattı.

Yıllardır aradığı aşkı kendisi gibi oyuncu Bülent Şakrak'ta bulan Ceyda Düvenci yine aşka geldi.

Ailesiyle Bodrum'da yaşayan Ceyda Düvenci, eşi ile fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

Düvenci, bir de romantik bir de mesaj yayınladı:

"CANIM SEVGİLİM"

"Canım sevgilim, yine baş başa zaman geçirmenin keyfini yaşadım seninle… Hayatın içinde el ele 7 senede başardığımız, başaramadığımız, oldurduğumuz, olduramadığımız her şeye bin şükür ettim yine… öptüm, kokladım seni bol bol… Güldük dolu dolu, bazen de gözyaşları durmadı aktı, akamadığı zamanlara inat…

"ELİMİ BIRAKMADIN"

Her ana kattığımız kıymete bin şükür… Yine gönlü kocaman insanlar tanıdık, dostlara doyduk, evlatları özledik… Ne büyük şans hepsi de… Romantik yemeğin ortasına iş sıkıştırdım o an bile elimi bırakmadın. Varlığına bin şükür… Seni çok seviyorum… Hakkını aşkla verdiğimiz her gün için bize kocaman bir aferin…"

Ceyda Düvenci aynı dizide rol aldığı oyuncu Bülent Şakrak ile aşk yaşamaya başlamış, çift 2015 yılında nikah masasına oturmuştu.