Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'e saldırı anı ortaya çıktı

Gittikleri mekanda darp edilen Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, o geceye ait görüntüler hakkında konuştu.

.rol aldıkları Seksenler dizisinde tanışıp birbirlerine aşık olan ve kısa sürede hayatlarını birleştiren oyuncu çift Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, geçtiğimiz hafta Cihangir’de gittikleri bir eğlence mekanında darp edildiklerini iddia etmişti. Ünlü çiftr saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı.

İkili, canlı yayınına katıldıkları programında kavgaya dair yeni çıkan görüntüler hakkında konuştu.

"POLİS BİİZ KURTARDI"

Öner, olay sonrası her gün kabûslarla uyandığını söyledi: “Oradaki bodyguardlar bizi dışarı çıkarmadı. Ceyhun, masanın üstüne çıkıp ‘Buradan çıkmak istiyoruz’ diye bağırdı. Bu bölümü ‘Ceyhun küfrediyor’ diye yansıtmaya çalışmaları alçakça. Vücudumda morluklar var, Ceyhun’un kaşı patladı. Polis abi bizi mekandan çıkardı ve hayatımızı kurtardı. Şikayetçi olduk ve dava açıldı.”