Ceylan canlı yayında vasiyetini açıkladı: "Mezarımda bu şarkıyı çalın" Bir zamanların Küçük Ceylan'ı şarkıcı Ceylan, katıldığı programda vasiyetini açıkladı.

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Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı şarkıcı Ceylan Avcı, sık sık imaj değiştirmesiyle gündeme geliyor.

Son zamanlarda değişimiyle ve geçirdiği estetik operasyonlarla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı, canlı yayında ilk kez vasiyetini açıkladı.

‘Benim Hayatım’

Program sunucusu Alişan’ın ‘Hayatının şarkısı hangisi? sorusuna cevap veren Ceylan, ‘Benim Hayatım’ cevabını vererek izleyenleri şaşırttı.

"Mezarımın başına gelip bu şarkıyı çalın"

Vasiyetini açıklayan Ceylan, "Benim vasiyetim var bu şarkıyla ilgili. Ben ölürsem mezarımın başına gelip bu şarkıyı çalın. Bu şarkının bende yeri çok başka. Çünkü benim hayatımı anlatıyor. Bu şarkı benim hayatım." dedi.

"Hayat böyle bir şey"

Ceylan, Alişan’ın ‘Bir daha dünyaya gelsen ne yapmak isterdin?’ sorusuna "Herkes her zaman mutlu olmaz. Hayat böyle bir şeydir. Dünyaya bir daha gelsem yeniden Melodi ve Yiğitcan’ın annesi olmak isterdim.

"Sizlerin de ‘Ceylo’su olarak dünyaya gelmek isterdim’

Yeniden Türkan Avcı ve Ahmet Avcı’nın kızı olarak dünyaya gelmek isterdim. Nazan Avcı, Ezo Avcı ve Nalan Avcı’nın kardeşi olarak dünyaya gelmek isterdim. Sizlerin de ‘Ceylo’su olarak dünyaya gelmek isterdim." cevabını verdi.