Ceylan Ertem: Serdar Ortaç'ı görmeye dayanamıyorum

Ceylan Ertem, Serdar Ortaç'ın hala popüler olmasından rahatsız.

Şarkıcı Ceylan Ertem, verdiği online konserde Serdar Ortaç'ı eleştirdi.

Ertem, "Serdar Ortaç'ı görmeye dayanamıyorum. Hala popüler olmasına olumlu bir gözle bakmıyorum.

"AHMET KAYA'NIN KABİNİ KIRDILAR"

Ahmet Kaya'nın kalbini kırdılar ve o bu yüzden ülkesinden uzakta, kalp krizinden kaybettik.

Bu kadar güzel şarkılar yazmış değerli biriydi. Bazıları tarih iz bırakır, bazıları da öyle olmadıkları halde para kazanır" dedi.

Ortaç geçtiğimiz yıl şu açıklamayı yapmıştı:

"PİŞMANIM"

"O sahnede olmaktan pişmanım. O grubun içinde o anı yaşamaktan pişmanım. Allah benim belamı versin ki o gün orada olduğum için. Herkes diyor ki çatal attın. Hiçbir şey atmadım. Binlerce kez özür diliyorum bütün Ahmet Kaya hayranlarından. İnşallah kabul ederler. En büyük pişmanlıklarımdan biridir rahmetlinin bu yaşadıklarına alet olmak. Allah belamı versin..."