Ceylan Ertem'in sahne performansı açıklaması İrem Derici'yi kızdırdı

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Sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan şarkıcı Ceylan Ertem’in Hadise ve İrem Derici’ye yönelik sahne performansı eleştirisi gündem oldu.

Ertem, sosyal medya hesabından “Dans edemediğimizi, dans ederken şarkı söyleyemediğimizi kabul etsek mi acaba?” diyerek performansları eleştirdi.

"YAPAMIYORSUNUZ"

Ertem, anketi Instagram sayfasına taşıyarak, "Dans edemediğimizi, dans ederken şarkı söyleyemediğimizi kabul etsek mi acaba? Ya da çok iyi çalışmak lazım, uzun süreli bir emek vermek gerekiyor galiba. Konunun ehli koreograf arkadaşlar, bedenimize, şarkımıza, sahnemize uygun tatlı koreografiler üretebilir belki. Çünkü şu izlediklerim müsamerece çok. Benim fikrim tabii, naçizane." dedi.

"PEJMÜRDE ABLA"

Ertem’in yorumuna sinirlenen Derici, "Pejmürde ablam, sen yıllardır şarkı söylemiyorsun, nöbet geçirir gibi öğürüyorsun, biz bir şey diyor muyuz öğürdek? Gündeme gelmek isteyen ya bana ya Hadise’ye sarar."

Gidin iş güç yapın. Allah aşkına bana bulaşmayın, benimle başa çıkamayacağınızı kabul edin... İrem Derici’yle baş edemezsiniz." karşılığını verdi.

Daha sonra dans görüntülerini paylaşan Derici, “Feyz alın feyz. Şimdi konuş kendine kendine, cover yap, hamama git.” diye yazdı.