Ceylan'ın yeni imajı

Sürekli tarz değiştiren Ceylan'ın yeni imajını birçok kişi Gülşen'e benzetti.

Bir zamanlar 'Küçük Ceylan' olarak tanınan şarkıcı Ceylan yeni imajıyla tanınmaz hale geldi.

Saçlarını sarıya boyatan ve imaj değişikliğine giden Ceylan yeni halini sosyal medya hesabından paylaştı.

2021 MODEL CEYLAN

Yaptığı paylaşıma “Ceylan 2021” notunu düşen ünlü şarkıcı popçu Gülşen ve birçok yabancı ünlü yıldıza benzetildi.