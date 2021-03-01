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    Ceylan'ın yeni imajı

    Sürekli tarz değiştiren Ceylan'ın yeni imajını birçok kişi Gülşen'e benzetti.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2021 - 08:45
    • Güncelleme : 01.03.2021 - 09:19
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    Ceylan'ın yeni imajı

    Bir zamanlar 'Küçük Ceylan' olarak tanınan şarkıcı Ceylan yeni imajıyla tanınmaz hale geldi.

    Saçlarını sarıya boyatan ve imaj değişikliğine giden Ceylan yeni halini sosyal medya hesabından paylaştı.

    2021 MODEL CEYLAN

    Yaptığı paylaşıma “Ceylan 2021” notunu düşen ünlü şarkıcı popçu Gülşen ve birçok yabancı ünlü yıldıza benzetildi.

    Ceylan ın yeni imajı #1

    Ceylan ın yeni imajı #2

    Ceylan ın yeni imajı #3

    Ceylan ın yeni imajı #4

    Ceylan ın yeni imajı #5

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