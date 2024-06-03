Ceza'dan Sagopa Kajmer'e başsağlığı mesajı Türk rap müziğinin önemli isimlerinden Ceza, annesini kaybeden Sagopa Kajmer'e sosyal medya hesabından başsağlığı diledi.

ensonhaber.com

Türk rap müziğinin iki önemli ismi Ceza ve Sagopa Kajmer'in yıllardır küs olduğu biliniyor.

Hayranlarının bitmesini istediği bu küslük zaman zaman yaşanan acı kayıplar sonrası ise rafa kaldırılıyor.

Sagopa Kajmer'in annesi Serpil Özyavuz, 71 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ceza'dan başsağlığı mesajı

Bu acı gününde Sagopa Kajmer'e ilk taziye mesajlarından biri Ceza'dan geldi.

Ceza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başın sağolsun, çok ağır bir acı. Sana ve ailene sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

2019 yılında Ceza'nın babası vefat ettiğinde Sagopa Kajmer de yaptığı bir paylaşımla başsağlığı dilemişti.