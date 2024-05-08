Cezaevinde anoreksiyaya yakalanınca tahliye edilmişti! Nihal Candan hakkında bomba iddia Sağlık sorunları yüzünden tahliye edilen Nihal Candan'ın bu sefer de dudak dolgusu yaptırdığı ve kuaför kuaför gezdiği iddia edildi.

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Katıldıkları moda programıyla ünlenen Bahar ve Nihal Candan kardeşler suç örgütü üyeliği ve kara para aklama iddiaları gibi suçlamalarla 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanmıştı.

37 kilo

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanan kardeşlerden Nihal Candan'ın anoreksiyaya yani bilinen adıyla yemek yememe hastalığına yakalanıp 37 kiloya kadar düşmüştü.

Nihal Candan, hapisten çıkar çıkmaz gezmelere başlamış ardından soluğu bir dönem hiç çıkmadığı kuaförde almıştı.

Dudağına dolgu yaptırdı iddiası

Sosyal medyada ünlü ismin tahliye olduktan sonra Nişantaşı ve kuaförlerde gezmeye devam ettiği iddia edildi. Candan'ın dudağına dolgu yaptırdığı ise başka bir iddiaydı. Sosyal medyada Candan, hakkında şu iddialar ortaya atıldı:

"Kuaför, Nişantaşı taksilerde..."

"Hani bu 35 kiloya düştüğü için tahliye ettiğiniz kadın Nihal Candan... Hasta, cezaevinde kalamaz diyen sayın savcı? Baksın fellik fellik geziyor. Kuaför, Nişantaşı taksilerde..."

Tahliyesi sonrası tüm tepkileri üzerine toplayan Nihal cephesine kötü haber de gelmişti. Gazeteci Emrullah Erdinç’in haberine göre; Nihal sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesine müşteki avukatları itiraz etmişti. İtirazların kabul edilmesi durumunda yeniden cezaevine dönme ihtimali olan Nihal Candan yepyeni iddialarla gündeme geldi.