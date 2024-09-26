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Cezaevinden çıkan fenomen Bahar Candan soluğu tatilde aldı

Cezaevinden çıkan fenomen Bahar Candan soluğu tatilde aldı Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklu olan Bahar Candan, tahliye sonrası Dilan Polat gibi hızlıca paylaşımlarına başladı.