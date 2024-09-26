Cezaevinden çıkan fenomen Bahar Candan soluğu tatilde aldı
Haber Merkezi

Katıldıkları moda programıyla ünlenen daha sonra olan Bahar Candan, ablası Nihal Candan'dan bir süre sonra tahliye oldu ve cezaevinden kurtuldu.

"Cezaevinde derslerime çalıştım. Uzun zamandır okula gitmiyordum. Kilo aldım, aşırı çirkinim." diyen Bahar Candan, toparlanmak için hemen tatile çıktı.

TATİLDEYİM PAYLAŞIMI

Lüks hayatına geri dönen Candan da Dilan Polat gibi soluğu Instagram'da aldı. Bikinisiyle tatilden poz veren Bahar Candan'ın o halini Nihal Candan hemen paylaştı.

Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan’ın fotoğrafını paylaştıktan bir süre sonra paylaşım sosyal medyada tepki çekti.

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Çağla Pınar Yılmaz
Editör