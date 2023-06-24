ÇGHB'nin Atakan'ı baba oldu Atakan Çelik-Zeynep Mızrak Çelik çiftinin kızları dünyaya geldi. İkili, bebeklerine 'Nefes' adını verdiklerini duyurdu.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ile tanınan Atakan Çelik, şu sıralar farklı bir mutluluk yaşıyor.

Uzun zamandır Zeynep Mızrak ile evli olan Çelik, geçtiğimiz aylarda baba olacağını duyurmuştu.

Çelik'in sabırsızlıkla beklediği dönem sona erdi ve kızını kucağına aldı.

Nefes dünyaya geldi

İkilinin kızları Nefes, dünyaya geldi. Çift, bebeklerini kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

Kızıyla ilk kare

Çelik, kızıyla birlikte poz verdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü oyuncu, "Sen gel yine Nefes'im ol, yarınlara hevesim ol" ifadelerini kullandı.