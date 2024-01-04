ÇGHB'nin Büşra'sı estetiğe doymuyor! Bakın bu defa ne yaptırdı...

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın başarılı ismi Büşra Pekin, son yıllarda bir hayli değişti.
Çok Güzel Hareketler'in çekildiği dönemden bu yana yaptırdığı estetiklerle konuşulan Pekin, tanınmayacak hale geldi.
Saç modelinden giyim tarzına kadar da tüm imajını yenileyen Pekin, yeniden estetik iddialarıyla gündemde.
Sık sık estetik yaptırmadığını söyleyen Pekin'in eski hali ise sözlerini yalanlar nitelikte.
Çenesini belirginleştirdi
Estetik yaptırmadığını 'yüz bandı' kullandığını iddia etse de kimseye kendini inandıramayan Büşra Pekin bir dokunuşa daha imza attı.
Jawline adı verilen çene belirginleştirme operasyonu geçirdiği iddia edilen Büşra Pekin yine sosyal medyanın diline düştü.
Ünlü oyuncunun yanaklarını da "Hollywood yanağı" adı verilen teknikle boşaltılıp, elmacık kemikleri de belirginleştirildiği iddia edildi.
Büşra Pekin'e "Estetik cerrehı kim acaba?" yorumları yağdı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış