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ÇGHB'nin Büşra'sı estetiğe doymuyor! Bakın bu defa ne yaptırdı...

ÇGHB'nin Büşra'sı estetiğe doymuyor! Bakın bu defa ne yaptırdı... Son dönemde yaşadığı değişimle adından söz ettiren Büşra Pekin, bu defa çenesine dokunuş yaptırdı. Pekin'in hayranları ise "Yeter" diyerek isyan etti.