Charlize Theron, çocuklarıyla fotoğraf paylaştı

Oyuncu Charlize Theron, Amerika'da 25 Eylül'de kutlanan Ulusal Kız Çocukları Günü nedeniyle kızlarıyla fotoğrafını paylaştı.

Oscar’lı oyuncu Charlize Theron Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

"ENERJİ DEPOSU"

45 yaşındaki Güney Afrikalı oyuncu, kızları 5 yaşındaki August ve 8 yaşındaki Jackson'la çekildiği fotoğrafla birlikte duygulu bir mesaj paylaştı. Bir doğum günü pastasının başında çekilen fotoğrafın altına Theron şu ifadeleri yazdı: “Kalbim bu iki güzel enerji deposuna ait. Hiçbir zaman aynı olmayacağım.”

"BEN ERKEK DEĞİLİM"

Theron, çocuklarının fotoğrafını ilk kez, Kasım 2016’da Dünya Evlat Edinme Günü’nde göstermişti. Henüz bebekken evlat edindiği çocuklarından Jackson, cinsiyet değişikliği süreci yaşıyor.

Kız gibi giydirdiği için eleştirilmesine karşı, daha önce verdiği bir röportajda Jackson’ın aslında kız olduğunu söyleyen Theron, Jackson’ın en az kız kardeşi August kadar kız olduğunu söylemiş ve “Jackson 3 yaşındayken bana ‘Ben erkek değilim’ dedi. Ben de herhangi bir ebeveyn gibi ‘Peki’ dedim. İki çok güzel kız sahibiyim” demişti.