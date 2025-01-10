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Wanda Nara ile evliliği olaylı bir şekilde biten Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Ünlü futbolcu, önce boşanma aşamasındaki kızlarının annesi Wanda Nara'nın nasıl bir insan olduğunu anlattı. Daha sonra da yeni sevgilisi China Suarez ile ilişkisini ilan etti. Çiftin sarmaş dolaş pozları kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken Wanda Nara'nın tepkisi merak ediliyordu.

AŞK PAYLAŞIMI ÇILDIRTTI

Geçtiğimiz günlerde Icardi'yi yeniden takibe alan ve kendisinden yaşça küçük sevgisinden ayrılan Wanda Nara, geri dönem planları yaparken Icardi'nin aşk paylaşımını görünce çılgına döndü.

Wanda Nara, fotoğrafları gördükten hemen sonra Icardi'yi yeniden takipten çıkardı.