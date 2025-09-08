China Suarez ve Mauro Icardi'den yeni poz! Hem romantik hem Boğaz manzaralı

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, uzun zamandır China Suarez ile birlikte. Aşkları doludizgin devam eden Icardi ve Suarez'den yeni pozlar geldi.

ROMANTİK POZLARA DEVAM

Bir süredir İstanbul'da olan ünlü çift, Boğaz manzarası karşısında pozlar verdi. Aşıkların yaşadığı mutluluk da yüzüne yansıdı. İkilinin romantik pozu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz akşam Icardi'den korkutan bir haber geldi. Milyonluk lüks aracı zincirleme bir kazaya karışmıştı. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek üzere olay yerinde inceleme başlatmıştı.