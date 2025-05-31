China Suarez ikinci kez İstanbul turunda

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Bir süredir Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile aşk yaşayan ve sık sık İstanbul'a gelip giden China Suarez, İstanbul'un tarihi yerlerini gezmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın 25'inci şampiyonluğunu kutlamak üzere Mauro Icardi ile İstanbul'a gelen China Suarez, Ayasofya Camii'ni ziyaret etmişti.

İSTANBUL GEZİSİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

China Suárez, bu sefer rotayı Dolmabahçe Sarayı'na çevirdi.

Dolmabahçe Sarayı'nın içini ve bahçesini dolaşan China Suarez, o anları da sosyal medya hesabından yayınladı.

China Suarez'in yanında çocukları; Rufina, Magnolia ve Amancio'nun da olduğu görüldü.