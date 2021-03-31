Chloe Ferry'den eleştirilere fotoğraflı yanıt

Chloe Ferry, geçtiğimiz gün paylaştığı fotoğrafına yapılan Photoshop suçlamalarına paylaştığı bikinili fotoğrafla cevap verdi.

Instagram’ın en aktif isimlerinden Chloe Ferry, sosyal medya paylaşımlarına son sürat devam ediyor.

BİKİNİLİ FOTOĞRAFLAR ÇOK BEĞENİLDİ

İngiltere'deki sıcak havaya dayanamayıp, bikinisiyle kendini dışarı atan Chloe Ferry, bol bol fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi. 25 yaşındaki ünlü ismin, ipli bikinisiyle çitlerin önünde poz verdiği fotoğrafına hayranları beğeni yağdırdı.

Geçtiğimiz gün kendi serisi olan daracık tulumuyla verdiği poz sonrası bazı hayranları tarafından fotoğraflarına Photoshop yapmakla suçlandı. Konuyla ilgili iddialar hakkında açıklama yapmayan Ferry, fotoğrafla yanıt vermiş oldu.