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    Chloe, koronavirüsü atlattığını açıkladı

    Ünlü Şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını ancak atlattığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2021 - 02:16
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    Chloe, koronavirüsü atlattığını açıkladı

    Ünlü Şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi olan Chloe Loughnan, Ortaç'tan ayrıldıktan sonra uzun zamandır medyada yer bulamıyordu.

    "3 AY ÖNCE KORONAVİRÜS OLDUM AMA HALA SIKINTILAR YAŞIYORUM"

    Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Chloe, takipçilerine 3 ay önce koronavirüse yakalandığını ve hala sıkıntılar yaşadığını söyledi.

    Chloe yaptığı paylaşımda, "Nasılsınız arkadaşlar? Ben de koronavirüs oldum. 3 ay oldu şimdi ama hala sıkıntılar yaşıyorum. Bazen çok nefes alıyorum aldığım zaman da, boğazlarım acıyor" dedi.

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