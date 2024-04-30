Chloe Loughnan, nişanlısıyla İtalya'ya gitti! Beyaz bikinili pozuna yorum yağdı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, nişanlısıyla İtalya'ya gitti. Chloe'nin son paylaşımı sosyal medyada dikkat çekti.

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İrlandalı manken Chloe Loughnan, 2019’da Serdar Ortaç’tan boşandıktan sonra Türkiye ile bağlarını kesmemiş, sık sık ülkemize gelip gitmeye devam etmişti.

Her fırsatta Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen Chloe'den yeni bir paylaşım geldi.

Mimar Ferguson Hennesy ile aşk yaşayan Loughnan, geçen yaz evlilik teklifi almıştı. Baş başa romantik bir tatile çıkan çift, şu sıralar İtalya’nın doğu kıyılarında geziyor.

“Alkol burada farklı vuruyor”

Chloe, Amalfi’de beyaz bikinisiyle verdiği göz kamaştırıcı pozları “Alkol burada farklı vuruyor.” notuyla paylaştı.