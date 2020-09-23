Chloe Loughnan: Serdar burada aç mı kalayım

Serdar Ortaç, nafaka ödemediği eski eşi Chloe Loughnan'nın artık isyan ettiğini söyledi.

Koronavirüs nedeniyle işleri iptal olduğu için zor günler geçiren Serdar Ortaç çarpıcı açıklamalarıyla dikkat çekti. Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'a nafaka ödemediğini doğruladı.

"KIZ HAKLI"

Ortaç, "Kız bu konuda çok haklı. Boşandık, nafaka konusunda anlaştık. Her ay ödemem gereken bir para var. Birinciyi ödeyemedim, sabretti. İkinciyi ödeyemedim sustu. Üçüncü, dördüncü derken hep sustu. Artık yazdı, "Serdar bende burada aç mı kalayım? Benim de burada ihtiyaçlarım oluyor" diye. Özür diledim. Şimdi biraz toparladım, toparladıkça gönderiyorum. Ama tabi daha çok borcum var. Ses çıkarmıyor şu an, anlayış gösteriyor.

"BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

Geçmiş günlere göre borçlarımı azalttım. Bir devlete vergi borcum var. Yapılandırmaya alacaklar. Bankaya borcum var, onları da yapılandıracaklar. Canımı mı alacak? Başka çaremiz yok. Çalışacağız, insanları eğlendireceğiz, kazanıp ödeyeceğiz" dedi.