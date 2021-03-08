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    Chloe Loughnan, silikonlarını yeniletti

    Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2021 - 14:57
    • Güncelleme : 08.03.2021 - 15:00
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    Chloe Loughnan, silikonlarını yeniletti

    Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan boşandıktan sonra Türkiye'yi terk eden eski eşi Chloe Loughnan, önceki gün yayınladığı yeni fotoğraflarıyla sosyal medyaya damga vurdu.

    GÖĞÜSLERİNİ YAPTIRDI

    Takipçileriyle paylaştığı fotoğraflarına "Cumartesi gecesi ateşi" notu düşen İrlandalı modelin, silikonlarını yenilettiği dikkatlerden kaçmadı.

    28 yaşındaki Chloe'nin yeni hali çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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    Chloe Loughnan, silikonlarını yeniletti #2Chloe Loughnan, silikonlarını yeniletti #3

    Chloe Loughnan, silikonlarını yeniletti #4

    Chloe Loughnan, silikonlarını yeniletti #5

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