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- Chloe Loughnan, silikonlarını yeniletti
Chloe Loughnan, silikonlarını yeniletti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar paylaştı.
- Haber Merkezi
- 08.03.2021 - 14:57
- Güncelleme : 08.03.2021 - 15:00
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan boşandıktan sonra Türkiye'yi terk eden eski eşi Chloe Loughnan, önceki gün yayınladığı yeni fotoğraflarıyla sosyal medyaya damga vurdu.
GÖĞÜSLERİNİ YAPTIRDI
Takipçileriyle paylaştığı fotoğraflarına "Cumartesi gecesi ateşi" notu düşen İrlandalı modelin, silikonlarını yenilettiği dikkatlerden kaçmadı.
28 yaşındaki Chloe'nin yeni hali çok sayıda beğeni ve yorum aldı.