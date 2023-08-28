Chloe Loughnan tek taşını gösterdi Serdar Ortaç'tan 700 bin TL nafaka alan Chloe Loughnan tek taşını göstererek gönderme yaptı.

ensonhaber.com

İrlandalı ünlü model Chloe Loughnan, 2014 yılında evlendiği şarkıcı Serdar Ortaç'tan 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Ortaç'tan aldığı 700 bin TL nafaka ile gündeme gelen ve ünlü şarkıcı tarafından evine haciz getirildiği iddia edilen Loughnan, çocukluk arkadaşıyla yeni bir aşka yelken açmıştı.

"Hayatımı mahvetti" demişti

İrlandalı modeli hala unutamadığı konuşulan ve geçtiğimiz günlerde, "Hayatımı mahvetti" açıklamasıyla gündem olan Ortaç'a, eski eşinden yüzüklü gönderme geldi.

Bebek'te görüntülenen İrlandalı güzel, Serdar Ortaç'ın son dönemde kendisi ile yaptığı açıklamalarla ilgili sorulara, tek taşını göstererek cevap verdi.

"Evlen de adam kurtulsun"

Bu anlar ise sosyal medyada gündem oldu. Ünlü mankenin göndermesine "Evlen de adam kurtulsun" yorumları yapıldı.