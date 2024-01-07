Çiçeği burnunda anne Ezgi Mola, oğluna şarkı söylediği anları paylaştı Geçtiğimiz aylarda anne olan oyuncu Ezgi Mola, oğlu Can ile eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Video kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

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ensonhaber.com

Başarılı oyuncu Ezgi Mola, uzun bir aradan sonra ‘Masumlar Apartmanı’ dizisiyle tekrar ekranlara dönerek ününe ün kattı.

Dizisinin final yapmasıyla beraber kariyerine ara veren Mola, dört yıllık sevgilisi iş insanı Mustafa Aksakallı ile dünya evine girdi.

Evlendikten kısa bir süre sonra ise hamile olduğunu açıkladı.

Karnı burnunda hallerini sıkça sosyal medya hesabından paylaşan Mola, oğlu Can’ı kucağına aldığının sevincini de takipçilerine duyurdu.

"Kopuyoruz..."

Yeni bir paylaşıma daha imza atan oyuncu, oğlu Can’a ‘Gözyaşlarım Anlatır’ şarkısını söylediği anları paylaştı.

Videoya ise ‘Kopuyoruz’ notunu ekledi.

Yoğun ilgi gördü

Söz konusu video takipçileri tarafından çok beğenilen Mola’ya beğeni ve yorum yağdı.

İşte Ezgi Mola’nın şarkı söylediği anlar..