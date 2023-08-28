Çiçek Taksi'nin Niyazi'si Necati Bilgiç'in son hali Türk sinemasına imza atmış filmlerde rol almış olan ünlü oyuncu Necati Bilgiç, yıllar sonra ortaya çıktı.

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Yeşilçam'ın aranan isimleri arasında yer alan Necati Bilgiç, son görüntüsüyle gündem oldu.

Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı filmlerle izleyicilerin hafızasında yer edinen ünlü oyuncunun son hali sevenlerini üzdü.

Onlarca filmde oynamış ve son dönemde de televizyon dizilerinde rol almış olan Bilgiç'e yorum yağdı.

'Niyazi sana ne olmuş'

Kullanıcılar Bilgiç için; 'Niyazi sana ne olmuş', 'Hami ve Ocün üzgün...' yorumlarında bulundular.

Son olarak Ata Demirer’le birlikte ‘Berlin Kaplanı’ adlı filmde oynayan usta oyuncu Necati Bilgiç’in, Uludağ Üniversitesi Kardiyoloji Bölümü'nde geçirdiği operasyonla kalbe giden birkaç damarı değiştirilmişti.