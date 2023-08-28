Çiçek Taksi'nin Niyazi'si Necati Bilgiç'in son hali
ensonhaber.com

Yeşilçam'ın aranan isimleri arasında yer alan Necati Bilgiç, son görüntüsüyle gündem oldu.

ile birlikte rol aldığı filmlerle izleyicilerin hafızasında yer edinen ünlü oyuncunun son hali sevenlerini üzdü.

Onlarca filmde oynamış ve son dönemde de televizyon dizilerinde rol almış olan Bilgiç'e yorum yağdı.

'Niyazi sana ne olmuş'

Kullanıcılar Bilgiç için; 'Niyazi sana ne olmuş', 'Hami ve Ocün üzgün...' yorumlarında bulundular.

Çiçek Taksi'nin Niyazi'si Necati Bilgiç'in son hali
Necati Bilgiç

Son olarak Ata Demirer’le birlikte ‘Berlin Kaplanı’ adlı filmde oynayan usta Necati Bilgiç’in, Uludağ Üniversitesi Kardiyoloji Bölümü'nde geçirdiği operasyonla kalbe giden birkaç damarı değiştirilmişti.