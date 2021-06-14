Çiğdem Batur'un taciz isyanı

Instagram'dan video çekerek isyan eden Çiğdem Batur "Yettiniz artık" dediği paylaşımı ilegündem oldu.

Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı olarak üünlenen oyuncu Çiğdem Batur'a yıllar önce taciz eden kişi tekrar ortaya çıkınca isyan etti. Sosyal medya hesabından seslenen Batur, "Bu şahsın ceza alması için canla başla uğraşacağım" dedi.

"HEDİYELER YOLLUYOR"

Çiğdem Batur'un sosyal medya hesabından yaşadığı korkuyu anlattı: "4-5 sene önce benim bir davam vardı. Birçoğunuz biliyor. Bilmeyenler içinde tekrar söylemek istiyorum. Bu bir sapık davasıydı. İsmi Erdinç olan şahıs gerek mesaj ve aramayla beni, ailemi ve çevremi taciz etti. Daha sonra işi ilerletip evime çiçekler ve benzeri bir takım hediyeler yolladı.

"AİLEM ENDİŞELİ"

Tiyatro oyunumun hepsine bilet alıp, Twitter'da, 'Şu koltukta oturup, seni izliyorum, gözüm üzerinde' yazdığı taciz mesajlarıyla o dönem dava açmıştık. Daha önce herhangi suçu işlemediği için cezası ötelenmişti. 4-5 yıl içinde hiç tepki vermediğimiz ve tevazu gösterdiğimiz için kendini daha bir hak sahibi gibi gördü taciz konusunda... Beni, ailemi ve arkadaşlarımı arıyor. Benimle alakalı endişeli bırakıyor.

"BU DAVANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Bu davanın peşine bırakmayacağım. Ben ve benim gibi kadınlar, sen ve senin gibi sapıklarla hayatı boyunca uğraşmak zorunda kalıyor. Buna göz yummayacağım. Sizin gibi sapıklara tepki göstermedikçe ve siz ceza almadıkça maalesef bu ülkede kadına şiddet ve kadına ölümleri her geçen gün daha fazla artıyor. Cesaretin varsa bana yazdığın mesajları bu videonun altına aynı özgüvenle yazsana... İşte o iş öyle olmuyor. Bu işin arkasındayım. Bu şahsın ceza alması için canla başla uğraşacağım"