Çıkan görüntüler canını sıktı! Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın'a dava açıyor Yılmaz Erdoğan ile sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın arasında olup bitenler gündeme bomba gibi düşmüştü. Aşk açıklaması sonrası gelen görüntüler Yılmaz Erdoğan'ı kızdırdı. Ünlü oyuncu, Cansu Taşkın ve kardeşi Elif Vurgun'a dava açıyor.

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ensonhaber.com

Yıllar sonra İnci Taneleri dizisi ile ekranlara dönen 56 yaşındaki oyuncu, yapımcı ve yönetmen Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın arasında yaşanan aşka dair yapılan paylaşımlar gündemden düşmüyor.

Görüntüler gündemden düşmüyor

Yılmaz Erdoğan'ın 31 yaşındaki fenomen Cansu Taşkın ile aşk yaşadığına dair iddialar sonrası Taşkın ve kardeşi Elif Vurgun'un geçtiğimiz haftalarda ikiliye ait samimi görüntüleri yayınlaması olay olmuştu.

Avukatlarını harekete geçirdi

Sosyal medyaya düşen görüntülerin kendisinden habersiz çekildiğini belirten Yılmaz Erdoğan, avukatlarına Taşkın ve Vurgun hakkında suç duyurusunda bulunmaları talimatı verdi.

Telefonla konuşuyormuş süsü verdi

Halk TV'den Mustafa Balcı'nın haberine göre, aynı anne farklı babadan olma kardeşler, Ağustos ayında misafir olarak Erdoğan'a ait çiftlik evine gitti. Bu çiftlik evinde 'anı olması' amacıyla Erdoğan ile bazı fotoğraflar çektiren ikili, sosyal medyaya servis edilen yakınlaşma görüntülerini ise Erdoğan'dan habersiz şekilde kaydetti. Kendi aralarında anlaşmaya varan kardeşler, Vurgun'un telefonla konuşuyormuş süsü verdiği esnada cep telefonu kamerası ile ortamı kaydetmeye başladı ve bu şekilde Erdoğan'dan habersiz olarak iki isme ait görüntüler kaydedildi.

Yakınlaşma ilişkiye dönüşmedi

Taşkın ve Erdoğan arasında birkaç gün süren yakınlaşma, herhangi bir ilişkiye dönüşmedi. İlerleyen tarihlerde Erdoğan, Taşkın'ın ısrarlı aramalarına yanıt vermedi ve mesajlarına dönüş yapmadı.

Bu durum üzerine Taşkın, şubat ayında Yılmaz Erdoğan ile aralarında ilişki olduğuna dair iddiaları basına servis ettirdi. Aşk dedikodularının manşetlerde yer almasına rağmen Erdoğan cephesinden bir açıklama gelmemesi üzerine Taşkın ve Vurgun kardeşler, bir yandan geçtiğimiz hafta itibarıyla Erdoğan ile birlikte çekilmiş fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarından paylaşırken, bir yandan da aşk iddialarını doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu.

TCK'nın 134. maddesinden dava açılması için talimat verdi

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Erdoğan'ın büyük bir öfke duyduğu öğrenilirken, avukatlarına iki isim hakkında TCK'nın 134. maddesinden dava açılması için talimat verdiği öğrenildi.

Kumpas iddiası

Erdoğan'ın abla ve kardeşi dava edeceği kanun maddesinde "TCK 134. Madde "Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır." ibareleri yer almakta.

Erdoğan tarafından haklarında suç duyurusunda bulunulacağı ve görüntülerin kumpas olduğu yönündeki iddialara ilişkin Cansu Taşkın ve Elif Vurgun'a ulaşırken, iki isim de iletilen soruları yanıtsız bıraktı ve konuşmak istemediklerini belirtti.