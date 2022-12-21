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    Çılgın Sedat hastaneye kaldırıldı

    Sağlık sorunu yaşayan ünlü şarkıcı ‘Çılgın Sedat’ acilen ameliyata alındı.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2022 - 11:37
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    Çılgın Sedat hastaneye kaldırıldı

    Son olarak katıldığı Survivor yarışması ile hafızalarda yer eden ‘Çılgın Sedat’ lakaplı Sedat Kapurtu, kötü haber geldi.

    Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, yakın dostu ünlü şarkıcı Çılgın Sedat’ın anjiyo olduğunu duyurdu.

    "Yüksek tansiyn hastası"

    Çılgın Sedat’ın 2021 yılında evi yandıktan sonra yüksek tansiyon hastası olduğunu söyleyen Akay, “Çılgın Sedat olarak tanıdığınız değerli sanatçı dostum Sedat Kapurtu, 2021 yılında evinde çıkan yangın sonrası üzüntüden yüksek tansiyon hastası oldu. Sürekli tansiyon yükselmesine bağlı olarak da kalp duvarlarında kalınlaşma meydana gelince, dün sabah acilen anjiyoya alındı. Kendisi ile konuştum ve sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim. Anjiyo sonrası evinde dinlenen Çılgın Sedat’ın, damarlarında tıkanıklık olup olmadığı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.” ifadelerini kullandı.

    Çılgın Sedat hastaneye kaldırıldı #1


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