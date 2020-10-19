Çılgın Sedat kimdir, kaç yaşında? Çılgın Sedat'ın eşi Özlem Kapurtu kimdir? Oğullarının hastalığı ne?

Demet ve Alişan'la Sabah Sabah programına konuk olan Çılgın Sedat adıyla tanınan Sedat Kapurtu ve eşi Özlem Kapurtu'nun hayatı merak ediliyor.

Çılgın Sedat'ın eşi geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Yaşadığı zor süreci izleyiciler ile paylaşacak olan Sedat Kapurtu ve eşi Özlem Kapurtu çifti ile ilgili bilgiler...

ÇILGIN SEDAT KİMDİR? ASLEN NEREDİR? GERÇEK ADI NEDİR?

Asıl adı Sedat Kapurtu olan Çılgın Sedat, 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Sivaslı olan Çılgın Sedat küçük yaşlardan itibaren futbolla ilgilenmiştir. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde 4 yıl eğitim aldıktan sonra tar ve cümbüş çalarak müzik kariyerine adım atan Çılgın Sedat, bağlama, kanun, bateri, davul ve klavye gibi müzik aletlerini de çalabilmektedir.

Küçük yaşta katıldığı ses yarışmasında ikinci olan Çılgın Sedat, kuaförlükten futbola, futboldan şarkıcılığa, şarkıcılıktan smackdown'a birçok meziyeti olan bir isimdir. Müzik yaşantısına bir dönem ara veren Çılgın Sedat, 2008'de Zeytinburnuspor'da futbol oynayarak profesyonel futbol yaşantısına adım atmış oldu. Çılgın Sedat 1 Temmuz 2011'de futbol kariyerini sonlandırdı. Kardeşi Vedat Kapurtu profesyonel olarak futbol oynamaktadır.

Çılgın Sedat 1 Temmuz 2011'de futbol kariyerini sonlandırdı. Kardeşi Vedat Kapurtu profesyonel olarak futbol oynamaktadır.

Çılgın sedat futbolun yanında ayrıca taekwondo, karate ve kick boks sporu ile de ilgilenmekte ve Muay Thai hakemliği yapmaktadır. Futbol kariyerine nokta koyarak müzik alanında yeniden çalışmalar yapan Çılgın Sedat, son olarak 2017 yılında katıldığı Survivor yarışması ile gündeme geldi.

ÇILGIN SEDAT'IN EŞİ ÖZLEM KAPURTU KİMDİR?

2005 yılında Özlem Kapurtu ile Sedat Kapurtu hayatlarını birleştirdi. Mutlu evlilikleri ve iki çocukları ile merak edilen ikili eğlenceli ve gösterişten uzak hayat sürüyor. Kendisi gibi müzisyen olan eşi hakkında konuşan Çılgın Sedat şunları söyledi, "9 yıl önce evlendiğim eşim Arif Sağ'dan dersler alıyordu.Evlenince müziği bıraktı ama bu albümünde yer alan ''Senden Öğrendim''parçasına bana eşlik etti. Ben de düet yaptığım eşimle kamera karşısına geçerekçek, damatlık ve gelinlik giyerek eski günlerimizi tekrar yaşadık''dedi.

ÇILGIN SEDAT'IN OĞLUNUN HASTALIĞI NE?

Çılgın Sedat ya da gerçek soyadı ile Sedat Kapurtu ile eşi Özlem Kapurtu hayatlarının imtihanından geçiyorlar. Çiftin büyük oğulları Siraç 14 günlükken geçirdiği beyin kanaması sonrasında yüzde yüz engelli kalıyor. Doktorlar 'yaşamaz' derken Çılgın Sedat ve eşi Özlem hanım oğullarını hayatta tutma mücadelesi veriyor.

Çılgın Sedat oğlunun hastalığını şöyle anlatıyor:

"Siraç'ın çok kuvvetli bir epilepsisi var, ilaçlar bile etki etmekte çok zorlanıyor. Gerçekleşen son krizinde yatak sallandı, kurbanlık koyun sallanır ya, öyle titriyordu oğlum. Doğduğundan beri nöbetleri yaşıyor."