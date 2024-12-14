Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Yaptığı eserlerle müzik tarihine iz bırakan bir bestekar, son yolculuğuna yalnız uğurlandı.

Dönemine iz bırakan ve dillerden düşmeyen "Çilli Bom" şarkısını ilk çıkaran ve "Çamlıca yolunda" gibi tanınmış şarkıları olan bestekar Kenan Küçüközcan, 77 yaşında hayatını kaybetti

Mersin'de kaldığı huzur evinde vefat eden Bestekar Kenan Küçüközcan, 5 kişinin katıldığı cenaze törenini ardından kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Bir dönemin unutulmaz bestekarı 'Çilli Bom'u çıkaran, aynı zamanda birçok şarkının yazarı ve ses sanatçısı olan Kenan Küçüközcan'ın sadece 5 kişi ile kimsesizler mezarlığına defnedilmesi, müzikseverleri üzdü.

BESTELEDİĞİ ŞARKILARLA BİR DÖNEME İZ BIRAKTI

Bir dönemin unutulmaz bestekarı 'Çilli Bom'u ilk çıkaran aynı zamanda bir çok şarkının yazarı ve ses sanatçısı olan Kenan Küçüközcan'ın, bir süredir huzurevinde kaldığı öğrenildi.

ÖNCE RAHATSIZLANARAK HASTANEYİ KALDIRILDI

14 Nisan 1947 yılında İstanbul'da dünyaya gelen küçük yaşlarda müzik yaşamına başlayan 1970'li yılların önemli bestekarı ve ses sanatçısı Kenan Küçüközcan, 10 gün önce kaldığı Erdemli Huzurevi'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİNE YENİK DÜŞTÜ

Küçüközcan, yapılan tüm tedavilere rağmen çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 77 yaşında dün hayatını kaybetti. Bir oğlu olduğu öğrenilen ve uzun süredir görüşmeyen ünlü bestekarın cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi morgundan alınarak Koyuncu Mahallesi'nde bulunan Çet Tepesi Mezarlığına götürüldü.

CENAZE HİZMETLERİNDEKİ GÖREVLİLERCE DEFNEDİLDİ

Burada Mersin Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetlerine bağlı imam tarafından kıldırılan cenaze namazına da yine aynı birimde görev yapan 4 kişi katıldı. Biri imam 5 kişi ile kılınan cenaze namazının ardından sanatçının naaşı, kimsesizler mezarlığı kısmına defin edildi.

Mezarın üzerinin kepçe ile kapatılmasının ardından sanatçının ismi bir tahtaya yazılarak kabrine takıldı.

UNUTULMAZ BESTELERİN SAHİBİ

Türkçe ve İngilizce şarkı besteleri yapan ve "Kenan" ismiyle 45'lik plakları çıkan Küçüközcan'ın; Çilli Bom (Çillim, Çillim), Askerliğim Bitince, Ayrı Yaşayan Kalplar, Benim Yarım Çok Güzeldir, Deli oğlan, Senden Sonra, Küçük Yaşta Aldım Sazı elime gibi eserleri seslendirdiği kaydedildi.

YILIN ÜMİT VEREN ERKEK SANATÇISI SEÇİLMİŞTİ

1972 yılında "Yılın Ümit Veren Erkek Sanatçısı" da seçilen bestekarın, bir süre ABD'de yaşadığı ardından 1996 yılında Türkiye'ye tekrar döndüğü belirtildi.

Bir süredir Mersin'de yalnız yaşayan, ancak son aylarda ihtiyaçlarını gideremeyecek duruma geldiği belirtilen sanatçının, 2 ay önce Erdemli ilçesinde bulunan huzurevine yerleştirildiği öğrenildi.

ŞARKILARI DÜNDEN BUGÜNE TAŞINDI

Çilli Bom'u, dönemin ünlülerinden Lale Belkıs'tan günümüzde Ebru Polat'a kadar pek çok şarkıcı seslendirdi.