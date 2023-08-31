Çin Defne Samyeli'ni araştırıyor Çin’de genetik kökenler ve cilt gençliğine dair araştırma yapan genetik bilimcilerin dikkatini çeken Defne Samyeli, incelenecek.

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Her verdiği röportajda her yaptığı açıklamada güzellik sırlarını veren eski sunucu yeni şarkıcı Defne Samyeli, Çinli araştırmacıların da dikkatini çekti.

Çin'in önemli üniversitelerinden Xiamen Üniversitesi'nde genetik bilimi üzerine çalışmalarını sürdüren bir grup araştırmacının, dünyadaki genetik kökenler ve cilt gençliği üzerine farklı ülkelerden örneklerle çalışarak yaptıkları bir araştırmada, Türkiye'den Defne Samyeli'yi inceledikleri ortaya çıktı.

Çin'e gidecek

Üniversitenin daveti üzerine önümüzdeki aylarda Pekin'e gitmeye hazırlanan Samyeli'nin hem genetik ve cilt gençliği üzerine çalışan araştırmacılarla bir toplantıda buluşacağı hem de yaklaşık 4 bin kişiye cilt sağlığı ve güzellik konusunda konferans vereceği aktarıldı.

Defne Samyeli, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Alışığım"

"Gerçekten çok şaşkınım. Bize Orta Doğu'dan ilgi gösterilmesine alışığım ama Uzak Doğu'dan beni takip eden, hatta araştıran böyle bir kadronun olduğunu bilmek ve bir konferansta beni dinlemeye bu kadar çok kişinin geleceğini öğrenmek bana büyük bir sürpriz oldu.

Elbette çok sevinçle karşıladığım bir sürpriz. Dünyanın neresinde olursa olsun tutkuyla ilgilendiğim konularda böyle kalabalıkların önüne çıkıp konuşmak benim için büyük mutluluk."