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Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber büyüdü! Bir dergi için poz verdi

Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber büyüdü! Bir dergi için poz verdi 90’lı yılların en iyi modellerinden biri olan Cindy Crawford’ın kızı ABD’li model Kaia Gerber, büyüdü ve podyumların en aranılan mankenlerinden biri oldu.