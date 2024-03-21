Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber büyüdü! Bir dergi için poz verdi

Bir döneme damgasını vuran model Cindy Crawford'un kendisiyle aynı mesleği seçen kızı Kaia Gerber, güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Gerber, bu defa bir dergi çekimi için poz verdi. 16 yaşından beri podyumda olan 21 yaşındaki genç model cesur tarzı ile bakana bir daha baktırdı.
Annesinin izinde
Annesinin izinden giden Gerber, iddialı pozlarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile peş peşe paylaştı.
Kaia Gerber'in cesur seçimleri takipçilerinden tam not alırken pozları da kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Modellikten oyunculuğa geçiş yapan Kaia Gerber yeni dizi Palm Royale'de Kristen Wiig ve Allison Janney ile birlikte rol aldı. Ergenlik yıllarını model olarak çalışarak geçiren Kaia, podyumda geçirilen bir hayattan daha önemli şeyler olduğunu söylemişti.
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