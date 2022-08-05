Petrol
94.63
0.54%
Euro
18.3653
-0.05%
Dolar
17.9481
0.22%
Altın
1.033
0.20%
Borsa
2724
0.00%
Bitcoin
417.782
0.28%
BTXN Coin
8.08
-8.49%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    Civan Canova, hastaneye yatırıldı

    Oyuncu Civan Canova paylaştığı mesajla hayranlarını üzdü.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2022 - 08:27
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 08:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Civan Canova, hastaneye yatırıldı

    Usta oyuncu Civan Canova'nın sağlık durumu sevenlerini korkuttu.

    "Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı" diyen Canova, birkaç ay önce hastaneye başvurduğunu ve çekilen MR sonucunda akciğerinde kitle tespit edildiğini söyledi.

    Civan Canova, hastaneye yatırıldı #1

    İşte Canova'nın paylaşımı:

    "Ailem yanımda"

    "Size vereceğim haber güzel değil ama vermek zorunda hissediyorum kendimi. Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı. Sol bileğimden ameliyatlıydım, kemik ölümü vardı bileğimde onu çıkardılar. Kafeye doğru giderken kapkara bir köpeğin üzerine bastım. Hayvan da gayrı ihtiyari sıçradı tabi, beni yere attı. Sağ kolumun üzerine düştüm. Kemik ölümü, tendon kopması, adele erimesi meydana geldi. MR çekildi ve doktor 'Protez taktırman gerek' dedi. Onu da ben istemedim, ihmal ettim. 2.5, 3 ay önce feci ağrılarım başladı. Gece uyutmayacak kadar. Hastaneye geldim ve MR çektirdim. Koluma protez takılması gerektiğini söylediler. Ama o şimdi 2. planda kaldı. Çünkü Akciğer filmi çekerken, belirsiz bir kitle olduğu tespit edildi. 15 gündür hastanedeyim. Ailem yanımda. Birkaç gün sonra taburcu edecekler."

    Civan Canova, hastaneye yatırıldı VİDEO

    Civan Canova, hastaneye yatırıldı #2


    İlginizi Çekebilir

    Aksaray'da, U dönüşü yapan otomobil tırla çarpıştı: 2 ölü
    3. Sayfa

    Aksaray'da, U dönüşü yapan otomobil tırla çarpıştı: 2 ölü

    Başarılı iş adamı yeni kripto projesini anlatıyor!
    Tesla

    Başarılı iş adamı yeni kripto projesini anlatıyor!

    4 Ağustos Perşembe 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
    Futbol

    4 Ağustos Perşembe 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Görüş Bildir