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    Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı

    67 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Civan Canova'nın cenaze töreninde yakın dostları gözyaşlarına engel olamadı.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2022 - 12:38
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 12:55
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    Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı

    'Çiçek Taksi', 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Paramparça', 'Atiye' ve son olarak 'Üç Kuruş'ta rol alan 67 yaşındaki usta oyuncu Civan Canova, üç gün önce hayatını kaybetmişti.

    Ağladılar

    Civan Canova için Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlenidi. Beraber aynı projelerde rol alan oyuncu arkadaşları törene katıldı.

    Nesrin Cavadzade ve Nursel Köse, törende hüngür hüngür ağladı.

    Oyuncu, bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla akciğerinde kitle tespit edildiğini açıklamıştı.

    Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı #1

    Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı #2


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