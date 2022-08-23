Usta oyuncu Civan Canova'nın cenaze töreninde selfie çekmeye çalışan bir kadın tepki çekti.

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Civan Canova, 67 yaşında akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. Vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan Canova, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

67 yaşındaki usta oyuncu Civan Canova, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Selfie ısrarı

Canova'nın cenaze törenine selfie çekmeye çalışan bir kadın damgasını vurdu.

Kadın hayranı, Civan Canova'nın eski eşi Açelya Akkoyun'un uyarılarını dikkate almayıp, kendisiyle zorla selfie çekti. Bu görüntü, hem cenazede hem de sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Civan Canova'nın cenazesinde selfie şoku ViDEO