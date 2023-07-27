Civan Canova'nın vasiyeti yerine getiriliyor Melek Baykal, yakın dostu Civan Canova'nın vasiyetiyle ilgili bir paylaşım yaptı.

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Tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz yıl ağustos ayında hayatını kaybeden Civan Canova'nın ölüm haberi sevenlerini yasa boğmuştu.

67 yaşındaki usta isimle ilgili Melek Baykal, "Vasiyetiydi" diyerek bir paylaşım yaptı.

Canova, vefatından 2 ay önce 12 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekim ayında resim sergisi açacağını duyurmuştu.

"Sergimin hangi semtte olmasını istersiniz"

Canova, yaptığı paylaşımda, "Niyetim şu; yeni resim sergim için fikrinizi almak. Ekim ayında, İstanbul’da, elli yeni resmimden oluşan bir sergi açacağım. Çeşitli semtlerdeki birçok güzel salonla konuştum. Şimdi iş yer için karar verme aşamasına geldi. Ben de sizlere soruyorum. Sergimin hangi semtte olmasını istersiniz. Sırf size yakınlığı için düşünmeyin ama" ifadelerini kullanmıştı.

"Canım Civan"

Canova'nın yakın dostu Melek Baykal, usta oyuncunun vasiyeti olan resim sergisinin 21 Ağustos'ta açılacağını duyururken, "Canım Civan keşke böyle olmasaydı. Çok özlüyoruz seni. Ve hep aklımızda yüreğimizdesin." ifadelerini kullandı.