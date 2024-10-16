Clint Eastwood'un kızı Francesca Eastwood tutuklandı

Haber Merkezi

Clint Eastwood ile Frances Fisher'ın kızı Francesca Eastwood, sevgilisiyle yaşadığı kavga sonucu tutuklandı.

31 yaşındaki Francesca Eastwood'un hafta sonu Beverly Hills'te sevgilisiyle birlikte otomobilde giderken tartışmaya başladıkları, sözlü atışmanın Eastwood tarafından fiziksel kavgaya dönüştürüldüğü iddia edildi.

Şiddete uğrayan erkek arkadaşı, polisi aradı ve otomobili park ederek Beverly Hills Polis Merkezi yetkililerinin gelmesini bekledi.

TIBBİ YARDIMI REDDETTİ

Polis, Francesca Eastwood'un yanındaki kişide gözle görülür yaralanmalar olduğunu tespit etti. Eastwood, bunun üzerine tutuklandı.

Şiddete uğrayan söz konusu kişi, tıbbi yardımı reddederken, Francesca Eastwood'un da 50 bin dolar kefaletle serbest bırakılma talebinin reddedildiği öğrenildi.