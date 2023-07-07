Coco Lee yaşamını yitirdi Coco Lee’nin ablaları sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla, Coco Lee'nin yaşam mücadelesini kaybettiğini duyurdu.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Coco Lee, bir süredir depresyonla mücadele ediyordu.

İntihar girişiminde bulundu

Hem Çince hem de İngilizce albümleriyle de ününe ün katan müzisyen, 2 Temmuz’da evinde hareketsiz şekilde bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının komaya girdiği açıklanırken, intihar girişiminde bulunduğu öğrenilmişti.

48 yaşında öldü

CoCo Lee'den hayranlarını yıkan haber geldi. Hastanede tedavi gören Lee, 48 yaşında hayata veda etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ünlü müzisyenin ölüm haberini duyuran ablaları Carol ve Nancy,Lee'nin komada olduğunu ve dün de hayatını kaybettiğini açıkladı.

"İçindeki şeytan onun iyi yanını aldı"

Lee'nin ablaları Facebook’tan yaptıkları paylaşımda "CoCo profesyonel yardım alsa da ve depresyonla mücadelesinde elinden geleni yapsa da maalesef içindeki şeytan onun iyi yanını aldı" ifadelerini kullandı.