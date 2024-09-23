Çocuk sahibi olamayacağını açıklamıştı! Selena Gomez eleştirilere cevap verdi

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Kariyerindeki başarıların yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Selena Gomez, sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamayacağını açıklamıştı.

Özel hayatına dair detayları paylaştığı için eleştirildiğini söyleyen Gomez, açıklama yayınladı:

BİPOLAR

"Savunmasız olmanın ve yardıma ihtiyacınız olduğunda, yardım istediğinizde bunu söylemenin bir gücü olduğuna gerçekten inanıyorum. Bu utanılacak bir şey değil. Evet, çocuk sahibi olamayacağımı paylaştım. Evet, bipolar olduğumu paylaştım. Hayatım böyle işte.

"DÜRÜST OLMAYI SEVİYORUM"

Kadınların savunuculuğunu yapmak istiyorum ve bu yüzden paylaşıyorum. Bu yüzden dürüst olmayı seviyorum - çünkü herkes bir şeyler yaşıyor.



Her şeyi yoluna koymuş değilim... Ben olduğum kişiyim. Ve olabileceğim tek şey bu. Bu yüzden kimsenin size iyi bir insan olmadığınızı, nazik olmadığınızı, insanlara saygılı davranmayacağınızı söylemesine asla izin vermeyin."